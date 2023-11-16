غدًا.. مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بالجيزة

أعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح بمحافظة الجيزة مساء غدٍ الجمعة، كما أنه من المقرر تنظيم مؤتمر بالفيوم بعد غدٍ السبت.

وأشار "الشناوي"، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه سيتم عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي - خلال المؤتمرات - بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح: أن "فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج؛ تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمة الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة".

وأضاف، أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على (نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون).

ولفت إلى أن رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في الملف الاقتصادي تقوم على عدة محاور أساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية، كما ينطلق البرنامج السياسي من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة إدارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى، من احتكار السلطة والثروة.