تفاصيل مفاوضات الزمالك مع سبورتنج لشبونة لإنهاء أزمة إيقاف القيد في الشتاء

عقد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أكثر من جلسة عبر خاصية زوم في الساعات الماضية مع مسئولي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل التوصل لاتفاق على تسوية المستحقات المتأخرة على الزمالك ومحاولة جدولة المبلغ بسبب صعوبة دفع قيمة الغرامة كاش في الوقت الحالي.

ويحاول أدهم إقناع إدارة لشبونة بكل الطرق وتقديم ضمانات لهم لكن الأمر مرفوض بالنسبة لهم حتى الآن بسبب حصولهم على أكثر من وعد من جانب إدارة الزمالك السابقة بدون تنفيذ على أرض الواقع وهو ما دفعهم لرفض كل تلك الوعود والتمسك بالحصول على قيمة الغرامة كاش ودفعة واحدة في الوقت الحالي بدون أي تقسيط.

ويدرس مسئولو الزمالك سفر وفد إلى البرتغال في محاولة لإنهاء الأمر والتأكيد على جدية الإدارة وتقديم ضمانات وشيكات لسرعة حل الأزمة وفتح القيد في يناير.

على جانب آخر قرر مسئولو نادي الزمالك للجوء إلى قطاع الناشئين في الوقت الحالي لمحاولة إيجاد حلول بشكل سريع لتعويض الأزمة التي يعاني منها النادي على مستوى الصفقات في ظل الأزمة المالية الطاحنة وعدم التوصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي حتى الآن لتقسيط قيمة الغرامة الموقعة على النادي والتي تصل إلى مليون و400 ألف دولار.

وطلب مسئولو الزمالك من الجهاز الفني للفريق بإعداد تقرير شامل عن قطاع الناشئين ومتابعة كل مباريات القطاع من أجل الوصول إلى أفضل المواهب وتصعيدهم في الفترة المقبلة في ظل حاجة الفريق للتدعيم في أكثر من مركز والنقص الشديد الذي يعاني منه الفريق وعدم وجود أي حلول سوى قطاع الناشئين والوصول إلى أفضل العناصر للاعتماد عليها في الفترة المقبلة.