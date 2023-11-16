الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية كفر دان غرب جنين، وأخذت قياسات منزل ذوي المعتقلين في وقت سابق، الشقيقين عبدالله وعبدالعزيز يحيى حامد مساد، تمهيدًا لهدمه.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت كفر دان وداهمت البناية السكنية التي يقطنون فيها والمكونة من ثلاثة طوابق، وأخذت قياسات الشقتين تمهيدًا لهدمهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نضال مرعي.

واندلعت مواجهات في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي، واعتقلت كلًا من: محمد وليد جوابرة، ومحمد ياسر الشيخ إبراهيم، والأشقاء هشام وهمام وحسام وعصام نبيل ذياب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: تعنك، ورمانة، وزبوبا، وكفيرت، وكفر قود، ويعبد، وعرابة، وسط اندلاع مواجهات في بلدات السيلة واليامون ويعبد.

وقف فوري لإطلاق النار

وفي وقت سابق، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والنقل القسري للمواطنين، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة إليهم دون أية عوائق.

وشدد منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن مصداقية النظام الدولي وقوانينه العالمية أصبحت على المحك، ليس في فلسطين فحسب، بل في العالم أجمع.

وتطرق منصور في الرسائل الثلاث، إلى استمرار العدوان الإسرائيلي الإجرامي على المدنيين الفلسطينيين وجميع الأعيان المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات وملاجئ النازحين، منوهًا إلى الهجوم المروع الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء، أكبر مجمع طبي في غزة، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة مجمع الشفاء بشكل عنيف، وترويع آلاف المدنيين الذين لجأوا إليه إلى جانب المرضى والعاملين في المجال الطبي، والاعتداء على الطواقم الطبية، كما قاموا بطرد كل المرضى والموظفين والمدنيين والنازحين من المستشفى وإجبارهم على الخروج رغم مخاطر القنابل وقناصة الاحتلال التي تطلق النار عليهم من دون توقف، في انتهاك لجميع الأعراف، مُذكرًا بأن العاملين في مجال الصحة وفي المجال الإنساني والمرضى والمدنيين الذين لجأوا إلى المستشفيات هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي.