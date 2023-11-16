غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي وقصفت مدفعيته، صباح اليوم الخميس، عدة بلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال أغارت على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان، كما قصفت مدفعيته محيط بلدات عيتا الشعب، والناقورة، وعلما الشعب، وجبل اللبونة في القطاع الغربي.

تحليقً للطيران الاستطلاعي وإطلاق للقنابل المضيئة

واشارت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مساء أمس منزلًا في بلدة طيرحرفا، كما شهدت الليلة الماضية تحليقًا للطيران الاستطلاعي وإطلاقا للقنابل المضيئة.

الخارجية التركية ترد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وفي وقت سابق، شددت وزارة الخارجية التركية في بيان ردا على افتراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، حسبما قالت الوزارة.

وأكدت الخارجية التركية: إن الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة من قبل بنيامين نتنياهو وإيلي كوهين، اللذين لا يرتاحان للحقيقة التي يتم التعبير عنها، لن تكون قادرة على تغطية جرائمهما.

وأضاف البيان: لا يحق للمسؤولين الإسرائيليين الذين دخلوا صفحات التاريخ المظلمة بما ارتكبوه من قمع ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، أن يتحدثوا عن القانون.

كما ذكر البيان: إن السلطات الإسرائيلية، التي فقدت بالفعل شرعيتها في الضمير الإنساني، لن تتمكن من التستر على جرائمها التي ارتكبتها بقصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال أمام أعين العالم أجمع، ولن تتمكن من صرف الانتباه وحرف الأنظار

وأوضحت الخارجية التركية أن المحرضين ومرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، والتي أثارت سخطا عميقا في الرأي العام العالمي، سوف يحاكمون عاجلا أم آجلا.

واختتم بيان الخارجية بتأكيد أن تركيا ستواصل معارضتها للمجزرة في غزة ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم الإرهاب، ويصف "إسرائيل بالدولة الإرهابية وهو يقصف القرى التركية في بلاده.