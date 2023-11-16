الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية تشكر مصر لحُسن تنظيم استقبال المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

أسامة بن أحمد نقلي
أسامة بن أحمد نقلي

شكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، مصر لحسن تنظيم استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطينى وصولًا إلى نقلها بالشاحنات إلى معبر رفح.

جاء ذلك خلال متابعته، بالتنسيق مع الجهات المعنية، سير عمل إدخال المساعدات المقدمة من الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل القطاع، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

السفير السعودي لدى القاهرة يشكر مصر

وأوضح السفير أسامة بن أحمد نقلي- في تصريح له من أمام معبر رفح - أن الطائرة السابعة من جسر الإغاثة الجوي السعودي وصلت إلى مطار العريش، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وأشار إلى أن وقوف الشعب السعودي خلف هذه الحملة الإنسانية غير مستغرب، حيث بلغ حجم التبرعات للحملة نحو نصف مليار ريال سعودي، ولا يزال في تصاعد، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين عبر التاريخ على المستويين السياسي والإنساني.

ونوه بأن حجم المساعدات الإغاثية المقدمة من المملكة وصل إلى ما يقرب من 250 طنًا، ومن المتوقع أن تتضاعف خلال الأيام القادمة عبر شحنها عن طريق البحر، مؤكدًا حرص المملكة على ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة، واستمرارية متابعة الحالة الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة ومحاولة تلبيتها في المجالات كافة.

سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي مصر الشعب الفلسطيني معبر رفح السفير السعودي

مواد متعلقة

وزير خارجية السعودية: لجنة تضم 8 دول لنقل موقف القادة والتعجيل بإنهاء الحرب فى غزة

الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

"عجيبة للبترول" تُعلن عن وظيفة شاغرة في الإدارة العامة للعمليات

"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل قتلى جيش الاحتلال خلال الاشتباكات فى شمال غزة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال