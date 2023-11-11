السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية السعودية: لجنة تضم 8 دول لنقل موقف القادة والتعجيل بإنهاء الحرب فى غزة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

أعلن وزير الخارجية السعودي، عن تشكيل لجنة من وزراء الخارجية العرب للعمل على نقل موقف القادة إلى المجتمع الدولي، بالإضافة إلى المطالبة باستكمال التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، أنه سيتم توثيق وحدتي رصد إعلامي لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: "اللجنة تضم السعودية، مصر، الأردن، قطر، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا، وفلسطين من أجل الإسراع والتعجيل بإنهاء هذه الحرب ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني".

وزير الخارجية السعودي قمة الرياض القمة العربية الإسلامية مصر غزة

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