تداول 9000 طن بضائع عامة و665 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 665 شاحنة و 96 سيارة.

و شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 393 شاحنة و84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 272 شاحنة و12 سيارة .

ميناء سفاجا يستقبل العبارة أمل اليوم



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين دليلة و ESNA بينما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة السفينة الحرية ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1320 طن بضائع و214 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث كوين نفرتيتي ، ايلة و آور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1130 راكب بموانيها.

وكانت هيئة لموانئ البحر الأحمر قد أجرت اتفاقا مع شركة بتروتريد، للتعاون على تجميع وتدوير المخلفات البحرية بأربع موانئ أخرى ضمن نطاق هيئة موانئ البحر الأحمر وهم: “موانئ شرم الشيخ وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وموانئ الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر”.

تم الاتفاق على إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة بجميع أنواعها بالموانئ المذكورة وتجديد وإعادة تطوير تشغيل وحدة استقبال المخلفات بميناء شرم الشيخ من خلال شركة بتروتريد، كما تم الاتفاق على انشاء وحدة استقبال مخلفات سائلة بميناء الزيتيات بالسويس بسعة 400 طن طبقا للبرتوكول الموقع للشركة.