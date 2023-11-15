تداول 36 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و547 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 547 شاحنة و71 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 398 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31000 طن بضائع، 149 شاحنة و1 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول / سفر ) للعبارة امل ومغادرة السفينة PROFESSOR WENGER وعلي متنها 27000 طن فوسفات تصدير الي الهند، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1575 طن بضائع و175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وآور.

وفى هذا السياق قالت وزارة النقل، إن نظام التسجيل المسبق للشاحنات هو إحدى أهم المميزات التي تفردت بها محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة؛ نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

وأضافت وزارة النقل، في تصريحات صحفية سابقة، أنه في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة، وفي إطار تطوير كل الموانئ المصرية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي يونيو الماضي) كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويسهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

وأوضحت أن محطة تحيا مصر استطاعت التغلب على أكبر التحديات، وهي التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن إحدى أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها.

وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها، بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة، على علم بموعد وصوله ومكان تفريغ الشاحنة.

وأشارت إلى أن موعد مغادرة الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط، مما يؤدي بدوره لزيادة أحجام التداول وبالتالي إيرادات المحطة، وتم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.

نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية (فيديو)