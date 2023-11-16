الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال ينفذ قصفًا مدفعيًا لمنازل فى حى الزيتون وشمالى النصيرات بغزة

الاحتلال ينفذ قصفا
الاحتلال ينفذ قصفا مدفعيا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في حي الزيتون وشرقي جحر الديك وشمالي النصيرات بقطاع غزة، وذلك بحسب وسائل إعلام فلسطيني.

وفي وقت سابق أطلقت طائرات الاحتلال قنابل دخانية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة في ظل اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ41 

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ41 على التوالي، بمساندة الولايات المتحدة وعدد من الدولة الغربية.

ويقوم جيش الاحتلال بواسطة طائراته بقصف محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدميرها فوق رءوس ساكنيها، كما تمنع دخول الماء والغذاء والوقود، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و29 ألف جريح فلسطيني.

الفصائل الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي حي الزيتون شرقي جحر الديك شمالي النصيرات

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