الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المغرب يشجب القصف الإسرائيلى لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة

أعرب وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن شجب المملكة المغربية لما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وآخره قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة؛ بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


وقال بوريطة - في لقاء صحفي مشترك مع نظيره المجرى بيتر زيجارتو عقب محادثات بينهما في الرباط - "هناك بطبيعة الحال، قلق كبير مما يجري، خاصة الخسائر في صفوف المدنيين جراء ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة وآخره؛ وهو ما تشجبه المملكة المغربية، قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة؛ والذي يتنافى - في كل جوانبه - مع كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

 

وأضاف أن سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين - كما أكد على ذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال خطابه إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة بالرياض نهاية الأسبوع الماضي - "أمر مرفوض" مهما كانت الجهة التي وراءه، مبرزا أن المغرب، يندد - بشكل واضح - باستمرار قتل الأطفال والنساء في غزة من طرف القوات الإسرائيلية في القطاع.

 

وأشار إلى أن العاهل المغربي دعا إلى الخفض العاجل والملموس للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية؛ بما يفضي لوقف إطلاق النار، بشكل دائم وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم.

 

وأكد الوزير المغربي أن إرساء أفق سياسي؛ كفيل بإنعاش حل الدولتين هو السبيل لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحا أنه بدون هذا الأفق السياسي؛ ستظل المنطقة على الدوام في مرحلة تدبير الأزمات، مع ما يصاحبها من أجواء الاحتقان والعنف والعنف المضاد.

 

وأشار إلى أنه "يتعين على المجتمع الدولي والدول المؤثرة، أن تتجاوز مرحلة تدبير الأزمة بشأن القضية الفلسطينية، إلى مرحلة إعادة بناء الثقة بهدف إطلاق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين".

 

وأوضح أن هذه المرحلة، تتطلب من الجميع التحلي بالحزم والمسؤولية، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وتغليب منطق العقل والحكمة، لإقامة سلام عادل ودائم بالمنطقة، لما فيه أمن واستقرار جميع شعوبها.

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