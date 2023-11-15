تدشين قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب لغزة.. غدًا

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

ويأتي إطلاق القافلة في إطار التخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي منذ 2023/10/7.

كما سيشارك وفد من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتطوعين في عملية تعبئة وتجهيز الاحتياجات الإنسانية بمقر الأحمر المصري، وذلك في إطار التضامن الإنساني مع قطاع غزة.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، تقريرا يوضح حجم المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الدول لقطاع غزة عبر معبر رفح.

مساعدات

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أن الدول التى قدمت مساعدات هى: “مصر، الجزائر، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، الدنمارك، الإمارات، فرنسا، اليونان، الهند، إندونيسيا، العراق، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، وتركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بنجلاديش، إيطاليا، بولندا، السعودية، وسنغافورة”.

وأشارت الهلال الأحمر، إلى أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جار إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

وأشادت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالجهود الكبيرة التي تبذلها "الهلال الأحمر المصري" في التعاون لتسهيل مهام استلام وتسليم المساعدات الإغاثية الكويتية المرسلة إلى قطاع غزة وفريق الجمعية المتواجد هناك.

وأكدت الجمعية، استمرار الجسر الجوي الإغاثي الكويتي من أجل المساهمة في تخفيف المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.