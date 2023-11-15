الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر" يعلن حجم المساعدات المقدمة من الدول لغزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، تقريرا يوضح حجم المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الدول لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني أن الدول التى قدمت مساعدات هى: “مصر، الجزائر، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، الدنمارك، الإمارات، فرنسا، اليونان، الهند، إندونيسيا، العراق، اليابان، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، وتركمانستان، إنجلترا،  الأرجنتين، بنجدلايش، إيطاليا،  بولندا،  السعودية، وسنغافورة”.

وأوضحت أن المساعدات الغذائية قد شكلت حوالي 50% بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25%، فيما وصلت المساعدات الإغاثية 25%.

وأشارت الهلال الأحمر، إلى أن المساعدات يتم تجهيزها من خلال المتطوعين المنتشرين في كل المحافظات، لا سيما شمال سيناء، مشيرة إلى أن المساعدات يتم إدخالها وفقًا لأولويات الشعب الفلسطيني، وأن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية المتطلبات الأساسية والمُلِحَّة لهم، كما أنه جارٍ إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية خلال الأيام المقبلة.

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ولفتت إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تواصل انعقادها الدائم لإدارة الأزمة الراهنة. 

مساعدات الدول لقطاع غزة
مساعدات الدول لقطاع غزة
الهلال الأحمر المصري المساعدات معبر رفح مساعدات المتطوعين

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