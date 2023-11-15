نبيلة مكرم لـ"الشاهد": توجيهات الرئيس السيسى أصبحت منهجى فى وزارة الهجرة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة السابقة، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليها المنصب.

وقالت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها هيبة.. والوقوف أمامه له رهبة.

وتابعت: الرئيس نصحني بالتواصل الحقيقي مع الناس.. وتعاملت في الوزارة وفق هذا المنهج.

وتابعت: "بدأت أضع استراتيجية للوزارة لضم كوادر شابة تكون قادرة على العمل"، مشيرة إلى أن شباب البرنامج الرئاسي أصبحوا فيما بعد خير معاون لوزير الهجرة".

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة "اكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.