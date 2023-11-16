الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فعاليات نهاية الأسبوع: "فويس باند" فى بشتاك.. و"الدور الأول" بالسحيمى

قصر الأمير بشتاك
قصر الأمير بشتاك

يُقيم مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز؛ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر، حفل "فرقة فويس باند" قيادة  الفنان إسلام جاد.

مجموعة من أشهر الأغاني المصرية في حفل "فويس باند"

تُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الاغاني المصرية والعربية منها: "علي قد الشوق" - أداء أحمد عبد اللطيف، "تمر حنه" - أداء أريج السيد، "بتسأل ياحبيبي" - أداء ندى محمود، "بتخاصمني حبه" - أداء منة محمد، "لاموني الناس علي حبي " - أداء مصطفي رضوان، "حمال الاسية" - أداء وائل علي، " من حبي فيك ياجاري " أداء - سمر محمد، "سألوني الناس" - أداء سلمي فتيان، " نسم علينا الهوي" - أداء سارة أمين، " لولا الملامة" - أداء نهي النجار، " طاير ياهوا" - أداء محمد إيهاب، " أنا بعشق البحر" - أداء أميرة معروف، "قولي عملك اية" - أداء سوما عمار، "علي جرا " - أداء روان محمد، وموسيقي النهر الخالد " لمحمد عبد الوهاب.

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جدير بالذكر أن فرقة "فويس باند" تأسست عام 2016، على يد عازف الكمان الفنان إسلام جاد، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية بدار الأوبرا المصرية، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والجامعات والأندية المصرية.

"الدور الأول" بالسحيمي 

يقيم بيت السحيمي في الثامنة مساء السبت القادم 18 نوفمبر حفلا لفرقة "الدور الأول"؛ حيث تقدم الفرقة مزيجًا مبتكرًا من موسيقى الجاز والالحان الشرقية.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني منها: "هودج "، "صحبة"، "قرار ازالة"، "هوية"، "الشعر الازرق"، " رقص الهوانم"، "ع الطريق"، "حسب الله"، "چيبسي"، "المنيل"، "كيتي "و "كازانوفا".

يرجع اسم الفرقة "الدور الأول" إلى اجتماع الأعضاء يوميًا في شقة صغيرة في الطابق الأول بإحدى عمارات القاهرة عام 2003.

مركز إبداع قصر الأمير صندوق التنمية الثقافية فرقة فويس باند قصر الأمير بشتاك فرقة الدور الأول

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