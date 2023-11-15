الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

50 شهيدًا فى استهداف إسرائيلى لمسجد بحى الصبرة وسط غزة

غزة
غزة

استشهد نحو 50 فلسطينيًا وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في مجزرة إسرائيلية جديدة شنتها طائرات الاحتلال على حي الصبرة وسط قطاع غزة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت أن طائرات الاحتلال استهدفت مسجدًا بحي الصبرة وسط القطاع، مما أدى لارتقاء نحو 50 شهيدًا، وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات جراء غارة جوية استهدفت المدرسه الماليزية في مخيم النصيرات وسط  القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية أبراجًا للاتصالات الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد طفلة وعدد من المصابين.

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"وفا": شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال لمناطق مختلفة بغزة

وعلى مدار 40 يومًا، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني، محرقتها الدامية في قطاع غزة، بتكثيف الغارات واقتحام مجمع الشفاء الطبي بعد 6 أيام من الحصار والقصف، مع استمرار قصف المنازل على رءوس قاطنيها واستهداف محطات إرسال الاتصالات والإنترنت، ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط مقاومة شرسة.

ووصلت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حتى مساء اليوم، إلى 11500 شهيد بينهم 4710 أطفال، ونحو 32 ألف جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

مجزرة إسرائيلية جديدة استشهد نحو 50 فلسطينيا طائرات الاحتلال الحربية حي الصبرة غزة مسجد بحي الصبرة عشرات الجرحى

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