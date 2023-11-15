"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

كشف مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن إلغاء نظام المحاسبة بـ«الممارسة» شهريا كحساب لاستهلاك سارقي التيار الكهربائي بداية من حساب شهر يناير القادم في نطاق عمل جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية وتركيب عدادات كودية للوحدات السكنية مع تركيب عداد فحص للعمارات بالكامل.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن هناك تعليمات صادرة من مجلس الوزراء تسلمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر بتحديد موعد نهائي للمحاسبة بنظام الممارسة الشهرية للمبانى التي ليس بها عداد، خاصة أن أصحاب الممارسة منهم من يستهلك أكثر مما يدفع شهريا وهم الأغلبية وبالتالي تزيد نسبة الفقد خاصة أن نظام الممارسة قيمته ثابتة شهريا .

وكانت “الدستور” قد انفردت في شهر يوليو الماضي بمطالبة مجلس الوزراء في خطاب أرسله للشركة القابضة لكهرباء مصر تحديد موعد للانتهاء وإيقاف العمل بنظام "الممارسة" لسارقي التيار الكهربائي سواء الممارسات القديمة أو الممارسات الجديدة والإسراع في تركيب عداد كودي لتلك المباني.

وكان مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر قال إن الخطاب الذي تم توزيعه على شركات التوزيع يشمل تحديد موعد للانتهاء من تركيب عداد كودي لكل المباني التي قامت بعمل ممارسة، وشمل الخطاب مطالبة بتحديد موعد نهائي تقدمه كل شركة توزيع لن يتم عمل بعده ممارسة للوحدات والمباني المخالفة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن القرار الهدف منه منع السرقات وتقليل نسب الفقد خاصة أن بعضا من مالكي الوحدات المخالفة يقوم بعمل ممارسة بقيمة أقل من الكميات المستهلكة ويقوم بتشغيل عدد كبير من الأجهزة ويرفض تركيب عداد كودي، والغرض هو مطالبته بعمل عداد كودي أو إلغاء الممارسة وعمل محضر سرقة تيار وتوقيع غرامة كبيرة توازي استهلاكه الحقيقي.