اللواء محمد زكى الألفى: الشعب الفلسطينى أصبح مُطعمًا ضد الانتهاكات

قال اللواء دكتور محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل تستهدف مستشفيات قطاع غزة بحجة وجود أسلحة وعناصر تابعين لحركة حماس داخل تلك المستشفيات، مؤكدًا أن كل أفعال وتصرفات إسرائيل مبنية على الكذب.

محمد زكي الألفي: إسرائيل لم تحقق أهدافها من العملية العسكرية حتى الآن

وأضاف الألفي خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن الشعب الفلسطيني أصبح مُطعمًا ضد الانتهاكات، موضحًا أن تدمير إسرائيل للبنى التحتية في غزة يعكس رغبتهم في عدم الخروج من غزة، لذلك يحاولون إطالة مدة العملية لأطول فترة ممكنة لإبقاء الحكومة الإسرائيلية في مكانها.

كما أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو لم يحقق أي هدف قاله حتى الآن، متابعًا: "إسرائيل حشدت 3 فرق مدرعة بالإضافة إلى هذا الكم الضخم من الجنود والحشد القوي الكبير من الدول التي تحمي إسرائيل، ومع كل هذا لم يحققوا أي هدف لهم".