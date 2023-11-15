الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماة الوطن يكشف تأثير المتغيرات الإقليمية على فرص المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان

أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، تفاصيل مشهد الاستعداد لـالانتخابات الرئاسية، قائلًا: "إن زخم الحملات الانتخابية واضح على الأرض بشكل قوي، وكل مرشح يدفع ببرنامجه بشكل قوي".

وأضاف الدكتور عمرو سليمان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن المرشح عبدالفتاح السيسي بدأت حملته الانتخابية بشكل قوي على الأرض.

وعن تأثير المتغيرات الإقليمية على فرص المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أوضح أن الشق الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية مسيطرة على المشهد قبل أحداث غزة بشكل قوي، وكان الدفع تجاه هذا الأمر تجاه الحلول الاقتصادية الحالية هو المتداول على الأرض والمتداول في الشارع المصري، ولكن مع المتغيرات والأحداث التي حدثت منذ أكتوبر الماضي، وما يخص العدوان البربري الحقير في اتجاه قطاع غزة، وما يخص المنطقة بالكامل غير الأمر، وأصبح فكرة الأمان وتدعيم الدولة والوعي بالأمان وثبات الدولة واستقرارها والحفاظ على أمنها القومي هو حديث الشارع المصري، وكيف كانت القيادة السياسية السنوات الماضية تمتلك حالة من بعد النظر وحالة من كفاءة الإدارة لتدعيم القوات المسلحة، ورفع كفاءتها وصنع جيش قوي حديث، يمثل بعد نظر للقيادة السياسية بشكل عميق، وبالتالي أصبح هذا المتغير هو ما يستحوذ على عقل المصريين. 

حزب حماة الوطن الانتخابات الرئاسية الأوضاع الإقتصادية عمرو سليمان العدوان الإسرائيلى

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