الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى حريق شقة سكنية بمصر الجديدة

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق بمصر الجديدة بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر اندلاع حريق شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع سيدة إثر اندلاع الحريق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصر الجديدة جثة سيدة حريق شقة سكنية

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