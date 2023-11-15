عصيان بالخارجية الأمريكية.. سمير فرج يكشف ردود الفعل الدولية على حرب غزة

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمحلل الاستراتيجي، إن وزارة الخارجية الأمريكية شهدت حالة من العصيان الداخلي دفعت وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى مطالبة موظفيه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "لابد أن نتحد ونتفق على الآراء"، تجنبًا لتكرار سيناريو العراق.

وأضاف “فرج” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 11 دبلوماسيًا فرنسيًا أعلنوا في رسائل لـ"ماكرون"، رفضهم لموقفه المناهض للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد أنه يوجد مظاهرات في بريطانيا قامت بعزل وزيرة الداخلية البريطانية، ويوجد ألالاف خرجت من الشعب لاستنكار مذابح نتنياهو ضد الأطفال، كما أن بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، أكد على ضرورة عمل هدنة.

بايدن يفقد شعبيته ويخسر الكثير

وأكد أن أمريكا اليوم فيها 68% من الأمريكان يطالبون بوقف إطلاق نار، و31% مؤيدون، مشيرًا إلى أن هذا يفقد شعبية بايدن، وسيخسر كثيرًا.

وتابع أن رئيس الوزراء الإسباني دعا لوقف الحرب وقال إنه سيعترف بدولة فلسطين، كما أن أردوغان وصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب ويتعهد بالعمل على عزلها دوليا ومحاكمة مسئوليها.