الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: إسرائيل لم تحقق أى مكاسب بحربها ضد غزة بـ41 يومًا

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن اليوم الـ41 من الحرب الإسرائيلية على غزة،  ولم تحقق أي مكاسب لأن مكاسب الحرب هي الاستيلاء على الأرض وإسرائيل لم تستول على شيء، ولم تحرر الرهائن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل لم تقض على حماس والتي ما زالت بقوتها وقادتها وإلى الأمس تضرب جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن المقاومة قامت بعمليتها واستولت على معدات واستولت على أسرى ودمرت، وبعدها بدأت إسرائيل تفيق وقالت إنها ستأخذ الجزء الشمالي من غزة بعمق 19 كيلو وأخذت النصف الأول وهو أقل عمق من 3 إلى 5 كيلو وكان هدفها أن تدفع الناس ناحية الجنوب.

وتابع أن إسرائيل، عندما قامت بالعملية قالت إنها ستقوم بعملية اجتياح وعندما اكتشفت أنها ليست لديها معلومات قالت إنها ستقوم بعمل توغل وبدأت تقوم بهجوم من اتجاه الشمال والوسط  في بيت حانون وجباليا في اتجاه مدينة غزة.

نتنياهو يريد عمل طنطنة إعلامية

وأشار إلى أن نتنياهو يريد أن يأخذ مدينة غزة ليقوم بعمل طنطنة إعلامية في الشعب الإسرائيلي بعد أن فقد قيمته وأسطورة الجيش الذي لا يقهر، ولكنه إلى الآن لم يستطع أن يصل لشيء، ومن ثم بدأ يركز على المستشفيات.

سمير فرج الحرب الإسرائيلية غزة أي مكاسب حماس نتنياهو

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