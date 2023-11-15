الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تفتتح مقرها الفرعي بالإسكندرية (صور)

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مقرها الفرعي للحملة الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية وبحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهيئة مكتب الحملة المركزي وهيئة مكتب محافظة الإسكندرية.

وفي بداية الافتتاح قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي في جولة تفقدية للتجهيزات اللوجيستية للمقر، مثمنين على التجهيزات استعدادًا للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

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انطلاق فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: التحديات كبيرة ولكننا مصممون على النجاح بدعم المصريين

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه من المقرر افتتاح فروع للحملة في جميع محافظات الجمهورية، معبرًا عن سعادته بافتتاح المقر بمحافظة الإسكندرية اليوم، وموجهًا الشكر لكل محب وداعم للمرشح، مشيرًا إلى أن هذا المقر منصة وقِبلة لكل المصريين.

وفي نفس السياق، أكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيسي، أن الحملة مرنة تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة، وجامعة لكل المصريين، وأن المرشح الرئاسي معروف بإنجازاته ومواقفه القوية، مشيرًا إلى أن ما حدث في الشهر الماضي ألقى بظلاله على مسار العملية الانتخابية وتحديدا القضية الفلسطينية.

وقال إن القضية الفلسطينية لم تتخذها الحملة قضية انتخابية بل هي قضية انسانية ووطنية، مشيرًا إلى أن المرشح اتخذ الإجراءات التي تحتم عليها الواجب الوطني، فمنذ اللحظة الأولى عبر عن رفضه لتصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لسيناء ورفض سياسات العقاب الجماعي، السيد المرشح كان سببا مهما ورئيسا لإيضاح الصورة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن أبواب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مفتوحة لكل مؤيد ومحب للمرشح الرئاسي.

ومن جانبه، ثمن وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الدعم الكبير للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي من شأنه يعكس صورة مصر أمام العالم، مضيفا أن هذا المقر سيكون مركز حيوي يضم جميع فئات المجتمع للخروج بمشهد انتخابي يليق بالاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن الحملة مفتوحة لجميع الأفكار الفعالة.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي الإسكندرية

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