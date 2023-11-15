الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فقرات غنائية من طالبات المدارس في مؤتمر دعم الرئيس السيسي (فيديو)

جانب من مؤتمر حزب
جانب من مؤتمر حزب مستقبل وطن

خصص القائمين على مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من الفقرات الغنائية والتي قام بها طلاب المدارس وتنفيذ عروض مختلفة على الأغاني الوطنية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بالمدينة التعليمية بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور جماهيري كبير.

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برلمانية تشارك في مؤتمر "مستقبل وطن" بالجيزة لدعم الرئيس السيسي

وكانت قدعقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية. 

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وكيل "تعليم الجيزة" يشارك في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم،والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والامناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية. 

حشد ملايين الناخبين في جميع المحافظات 

وأكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي قدرة حزب مستقبل وطن على حشد ملايين الناخبيين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الامانة المركزية، مؤكدا على حضور كافة أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

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رؤية مستقبل وطن لمساندة الرئيس

وطرح الحضور عددا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والآليات التنظيمية، فضلا عن دعم خطة الحزب قي تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم حزب مستقبل وطن واستنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي،  أعلنت، أمس الأحد، مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر، في إطار الضوابط الصادرة بشأن تصويت المصريين بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاقتراع فى الخارج، ستبدأ  قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات  الرئاسية وللمدد التي تحددها،حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل وفقا للجدول الزمني للانتخابات.

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فقرات غنائية دعم المرشح عبدالفتاح السيسي المرشح عبدالفتاح السيسي مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن حشد ملايين الناخبين في جميع المحافظات رؤية مستقبل وطن لمساندة الرئيس

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