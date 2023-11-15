"كُتبت في ربع ساعة".. حكاية أغنية "تملى في قلبي يا حبيبي" ألحان محمد فوزي

الكثير من الأغاني خلفها كواليس وتفاصيل كثيرة ربما لا يعرف عنها الجمهور شيئًا، فنانين كثر ربما لحنوا أغنيات وفي النهاية تغنى بها غيرهم، زمن الفن الجميل ملئ بالحكايات والكواليس للأغنيات التي خرجت وعلقت في أذهان المشاهدين والمستمعين، ومن بين هذه الأغنيات أغنية" تملى في قلبي يا حبيبي".



ـ حكاية أغنية “ تملى في قلبي يا حبيبي”

ترجع قصة هذه الأغنية إلى عام 1953، حيث أنه في احدى الرحلات على القطار كان الفنان محمد فوزي يجلس إلى جوار الشاعر عبدالفتاح مصطفى ولكي يُمضوا الوقت في القطار بشكلٍ لطيف وبعيدًا عن الملل إقترح الشاعر ان يكتب اغنية، وقال الشاعر: انا حامسك ورقة بيضاء وحاكتب فيها كلمات اغنية وإنت لحنها قدامنا كلنا، بحسب ما جاء في مجلة الكواكب في أحد أعدادها.

فرد محمد فوزي قائلًا: وانا قبلت التحدي فكتب عبدالفتاح مصطفى، تملى ف قلبى يا حبيبى، وانا عايش غريب عنك، تملى ولا انت دارى بى، وانا بشكى اليك منك، وأعطاها للفنان محمد فوزي على سبيل المزاح ويعدوا الوقت لغاية ما يوصل القطار لمحطته، فأخذ فوزي الكلمات ولحنها وغناها، أمام الفنانين وصفقوا له كلهم وأولهم الشاعر فطلب فوزي من الشاعر أن يكمل آخر مقطعين في الأغنية ونفد الشاعر.

ولحنها محمد فوزي وغناها ونجحت الأغنية للغاية في القطار وعرفت الأغنية أنها الغنوة التي كتبت ولحنت وغنت في "ربع ساعة فقط" وعندما رجع فوزي سجلها.



جاءت كلمات أغنية تملى في قلبي، كالتالي:

"تملي في قلبي يا حبيبي وأنا غايب بعيد عنك

تملي ولا أنت داري بي وأنا بشكي إليك منك

تملي في قلبي يا حبيبي وأنا غايب بعيد عنك

تملي ولا أنت داري بي وأنا بشكي إليك منك

انا بشكي اليك منك ياحبيبي

يا ساكن في الهوي قلبي وساكن في الديار جاري

جمالك كل يوم جنبي آسرني وأنت مش داري

معاك بعينيا وكفايه تنور ليا دنيايا

أنا بشكي إليك منك يا حـبيبي

تملي في قلبي يا حبيبي وأنا غايب بعيد عنك

تملي ولا أنت داري بي وأنا بشكي إليك منك

لا فيه ماضي اقولك كان

ولا فاكره ولا نسيته

ولا مره جمعنا مكان

عشان تدري اللي قاسيته

بقلبي لك أنا كلي وشاغلك عني إيه قولي

أنا بشكي إليك منك يا حـبيبي

تملي في قلبي يا حبيبي وأنا غايب بعيد عنك

تملي ولا أنت داري بي وأنا بشكي إليك منك

ياريت أخطر في أحلامك واشاغلك واشغلك مره

ياريت تلمحني أيامك واعيش فيها لو نظره

ياريت أخطر علي قلبك ولو تكرهني وأحبك

أنا بشكي إليك منك يا حبيبي

تملي في قلبي يا حبيبي وأنا عايش غريب عنك

تملي ولا أنت داري بي وأنا بشكي إليك منك

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