المرشح الرئاسى حازم عمر: لا إعفاءات ولا جدولة للمصانع المغلقة وإنما مشاركتهم بالمديونية

قال حازم عمر، المرشح الرئاسي لجمهورية مصر العربية، إن الركائز والأهداف التي يستهدفها البرنامج الانتخابي تتمثل في زيادة الإنتاج، رفع كفاءة الموارد، تقليل الفقد والهادر.

وأضاف حازم عمر، خلال لقائه عبر قناة المحور، أن أول قطاع في الصناعة هو هيكل المالية العامة، وهو تقليص عجز الموازنة بإعادة الهيكلة الضريبية وبمراعاة العدالة الاجتماعية لتقليص عجز الموازنة بعض الشيء، ثاني قطاع هو زيادة الحوافز بتعميق المحتوى التكنولوجي.

وأوضح أنه بالنسبة للمصانع المغلقة، يوجد 3 آلاف مصنع تم وضع حلول لها، كما سنبحث لها عن حل لمشاكلها، بحيث تعود للإنتاج مرة أخرى، كما أننا لا نستطيع أن نعدهم بالجدولة لأنهم متعثرون، وبالتالي سندخل بهذه المديونية كشريك لتخفيف عبء المديونية من عليه.