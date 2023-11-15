تصفيات مونديال 2026.. محمود وادي على رأس قائمة فلسطين استعدادًا لمواجهة لبنان

كشف مكرم دبدوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن القائمة التي تستعد لمواجهتي لبنان وأستراليا في المرحلة الثانية من التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

ويلتقي منتخب فلسطين غدا مع نظيره اللبناني في الإمارات، قبل أن يواجه منتخب أستراليا في دولة الكويت يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وضهدت قائمة منتخب فلسطين تواجد أكثر من لاعب سبق لهم اللعب في الدوري المصري الممتاز ومن بينهم لاعبين حاليين في دوري نايل، وهم محمد صالح لاعب الاتحاد السكندري ومصعب البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا السابق وياسر حمد لاعب المصري السابق وصالح شحادة لاعب فيوتشر السابق، بالإضافة إلى محمود وادي مهاجم المقاولون العرب.

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قائمة منتخب فلسطين لمباراتي لبنان وأستراليا

ضمت قائمة منتخب فلسطين لمباراتي لبنان وأستراليا كلا من:

حراسة المرمى: رامي حمادة - نعيم أبو عكر - عمرو قدورة - عبد الهادي ياسين

خط الدفاع: مصعب البطاط - موسى فيراوي - محمد خليل - سامر جندي - كاميلو سالدانا - المهدي عيسى - محمد صالح - ياسر حمد - ميشيل تيرمانيني

خط الوسط: محمد يامين - محمد باسم - عدي خروب - محمود أبو وردة - جوناثان زوريلا - إسلام البطران - علاء الدين حسن

خط الهجوم: صالح شحادة - تامر صيام - محمود وادي - عطاء جابر - زيد قنبر - عدي الدباغ

جدير بالذكر أن منتخب فلسطين يستعد أيضا لخوض بطولة كأس الأمم الأسيوية في يناير 2024 والتي تضم الإمارات وإيران وهونج كونج.

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