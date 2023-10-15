نتحمل كل تكاليفه.. الجزائر تستضيف مباريات المنتخب الفلسطينى

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (CAF) عن موافقته على استضافة جميع مباريات منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، مع التكفل بكل التكاليف المتعلقة بتلك الأحداث.

ويُعاني قطاع غزة من هجمات عدوانية من الكيان الصهيوني منذ قرابة الأسبوع.

نشر الاتحاد الجزائري بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناءً على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جبريل الرجوب، تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا للأمم 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية".

وأضاف: "في السياق، يعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي، عن أن بلادنا ستستضيف المباراة الرسمية بين فلسطين وأستراليا، المقرر إجراؤها يوم 21 نوفمبر 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة التاسعة من الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، مع منتخبي أستراليا ولبنان، إضافة للفائز من مواجهة منغوليا وأفغانستان.

علّق الجزائري يوسف عطال، نجم فريق نيس الفرنسي، على تهديدات عمدة مدينة نيس برحيله عن صفوف الفريق؛ بسبب دعمه القضية الفلسطينية.

كان يوسف عطال قد دعم القضية الفلسطينية عبر حسابه على "إنستجرام"، بعدما نشر فيديو للشيخ محمود الحسنات وهو يدعو الله إلى نصر أهل غزة، وإنزال يوم أسود على اليهود والكيان الصهيوني بعد جرائمه ضد أهل فلسطين خلال الأيام الماضية.

كما ارتدى يوسف عطال وشاح فلسطين مثل زملائه في المنتخب الجزائري، وذلك قبل مواجهة كاب فيردي الودية، التي أقيمت الخميس الماضي.

أول تعليق من يوسف عطال بشأن تهديد عمدة نيس بالرحيل

وأصدر يوسف عطال بيانًا رسميًا عبر حسابه على "إنستجرام"، برسالة بثها باللغة الفرنسية، قال خلالها: "أعلن عن أن ما نشرته صدم العديد من الأشخاص. وهذا لم يكن في نيتي، وأعتذر عن ذلك".

وأضاف: "أريد توضيح وجهة نظري بأنني أدين بشدة جميع أشكال العنف في كل مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا".

واختتم يوسف عطال بيانه، قائلًا: "لا أدعم أبدًا رسالة الكراهية، السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به دائمًا، ونسعى له جميعًا في حياتنا".