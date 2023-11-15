الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مكاريوس يترأس اللقاء الشهري لأسرة القديسة ليديا بالمنيا

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم ساره للراهبات، فعاليات الإجتماع  الشهري لأسرة القديسة  ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر، بدار المطرانية بعنوان "الثعالب الصغيرة".

كما صلى  الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، صلوات القداس الإلهي،خلال الاسبوع الجاري، في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بعزبة زكريا.

وشارك في الصلاة جناب القمص إفرايم عدلي، وكيل المطرانية، والقس عبدالمسيح القمص زاخرياس، كاهن الكنيسة، وعقب القداس افتقد نيافته بعض المرضي في القرية.

في سياق متصل، نوقشت بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أمس، رسالة ماچستير تناولت بالبحث موضوع "المسرح الكنسي" في سابقة هي الأولى من نوعها في الدراسات الأدبية المصرية بجامعات مصر.

حمل البحث المقدم من مي محمد مرسي عنوان "المسرح الكنسي المعاصر في مصر" وجرت الدراسة تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد بلبولة أستاذ الأدب العربي وعميد كلية دار العلوم بمشاركة القس الدكتور بيشوى حلمى أستاذ اللاهوت والحوارات المسكونية بالكلية الإكليريكية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشارك في المناقشة أيضًا، الأستاذ الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم والأستاذة الدكتورة رانيا حليم رمزي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس.

تعرضت الرسالة لحركة المسرح الكنسي في الكنائس الأرثوذكسية، والكاثوليكية والإنجيلية من حيث نشأته وتطوره وأبرز رواده وقامت على جمع وتحليل النصوص الأدبية ومدى تفاعلها مع معطيات الكتاب المقدس والموروث المسيحي وكيفية إسقاطه على الواقع الاجتماعي.

الأنبا مكاريوس عاليات الإجتماع الشهري أسقف المنيا دير الأم سارة للراهبات جامعة القاهرة

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