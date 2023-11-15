الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. طلاب التربية الفكرية بالغربية يحصدون 21 ميدالية ببطولة إقليم الدلتا

طلاب التربية الفكرية
طلاب التربية الفكرية بالغربية يحصدون 21 ميدالية

هنأ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أبنائنا طلاب التربية الفكرية بالغربية لحصولهم على 21 ميدالية إجمالية بين الذهبية والفضية والبرونزية للبطولة الإقليمية لإقليم الدلتا في ألعاب القوى وكرة السلة للبنين والبنات، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما قدم وكيل الوزارة، التهنئة لإدارة التربية الخاصة بقيادة د. إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة، على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا دوام التوفيق ومزيدا من النجاحات لأبناء الغربية، في جميع المجالات. 


فريق كرة السلة "بنين وبنات" حصل أيضًا، على المركز الثالث بعد منافسة قوية بين المحافظات

الجدير بالذكر أن فريق كرة السلة (بنين وبنات) قد حصل أيضًا على المركز الثالث بعد منافسة قوية بين المحافظات المشاركة في البطولة الإقليمية لإقليم الدلتا. 

يذكر أن الطلاب المشاركة في البطولة هم؛ امير محمد المغاورى الحاصل علي الميدالية الذهبية رمي الجله، كريم علي المهر الحاصل علي الميدالية الذهبية 100 م جري، يوسف السيد أحمد المحلاوي الحاصل علي الميدالية الفضية للوثب الطويل و100 م عدو.

و يوسف حسن عبد الغني الحاصل علي الميدالية البرونزية في رمي الجله، محمد اشرف النجار الحاصل علي الميدالية الذهبية في رمي الجله والميدالية الفضية للوثب الطويل، محمود محمد احمد الفقي الحاصل علي الميدالية الذهبية في رمي الجله، ماجي عصام خلف الله الحاصلة علي الميدالية الفضية وثب طويل.

و مريم فاروق سالم الحاصلة علي الميدالية الفضية للوثب الطويل، شهد محمود الصواف الحاصلة علي الميدالية الذهبية في الوثب الطويل والميدالية الفضية ل١٠٠ متر عدو، حبيبة سمير سرحان الحاصلة علي الميدالية البرونزية ١٠٠ م عدو، منة الله عبد الحميد فتحي الحاصلة علي الميدالية الفضية في الوثب الطويل.

وسالي جمال ابراهيم الحاصلة علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، سماح عبد الله حمد الحاصلة علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، نغم ابراهيم ابو العنين الحاصلة علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، مصطفي عمر مكرم الحاصل علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، أدهم عبده قابيل الحاصل علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، محمد ابراهيم مطاوع الحاصل علي الميدالية البرونزية في كرة السلة.

طلاب التربية الفكرية الذهبية والفضية للبطولة الإقليمية لإقليم الدلتا العاب القوى وكرة السلة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد مؤتمر دعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس

تنشر لأول مرة.. وثيقة نادرة بإنشاء كلية الطب بجامعة طنطا عام 1951

وفود إفريقية تشيد بجودة ورقي معروضات أجنحة معرض "من قلب الدلتا" بالغربية

الوفد الافريقى يشيد بمستوى صناعة الغزل والنسيج بمحافظة الغربية

حضور كبير من قيادات الغربية لمتابعة العرض المسرحي "101 عزل"

محافظ الغربية يستقبل وفد جمعية رجال الأعمال الأفارقة وعدد من السفراء

محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء

"الملتقى الإبداعي العربي" يُكرم رئيس لجنة تحكيم محور الإبداع الفني

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

خبير مصرفى يكشف سبب رفع البنك المركزى حدود التعاملات اليومية والشهرية

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء