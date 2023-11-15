بالأسماء.. طلاب التربية الفكرية بالغربية يحصدون 21 ميدالية ببطولة إقليم الدلتا

هنأ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أبنائنا طلاب التربية الفكرية بالغربية لحصولهم على 21 ميدالية إجمالية بين الذهبية والفضية والبرونزية للبطولة الإقليمية لإقليم الدلتا في ألعاب القوى وكرة السلة للبنين والبنات، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما قدم وكيل الوزارة، التهنئة لإدارة التربية الخاصة بقيادة د. إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة، على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا دوام التوفيق ومزيدا من النجاحات لأبناء الغربية، في جميع المجالات.



فريق كرة السلة "بنين وبنات" حصل أيضًا، على المركز الثالث بعد منافسة قوية بين المحافظات

الجدير بالذكر أن فريق كرة السلة (بنين وبنات) قد حصل أيضًا على المركز الثالث بعد منافسة قوية بين المحافظات المشاركة في البطولة الإقليمية لإقليم الدلتا.

يذكر أن الطلاب المشاركة في البطولة هم؛ امير محمد المغاورى الحاصل علي الميدالية الذهبية رمي الجله، كريم علي المهر الحاصل علي الميدالية الذهبية 100 م جري، يوسف السيد أحمد المحلاوي الحاصل علي الميدالية الفضية للوثب الطويل و100 م عدو.

و يوسف حسن عبد الغني الحاصل علي الميدالية البرونزية في رمي الجله، محمد اشرف النجار الحاصل علي الميدالية الذهبية في رمي الجله والميدالية الفضية للوثب الطويل، محمود محمد احمد الفقي الحاصل علي الميدالية الذهبية في رمي الجله، ماجي عصام خلف الله الحاصلة علي الميدالية الفضية وثب طويل.

و مريم فاروق سالم الحاصلة علي الميدالية الفضية للوثب الطويل، شهد محمود الصواف الحاصلة علي الميدالية الذهبية في الوثب الطويل والميدالية الفضية ل١٠٠ متر عدو، حبيبة سمير سرحان الحاصلة علي الميدالية البرونزية ١٠٠ م عدو، منة الله عبد الحميد فتحي الحاصلة علي الميدالية الفضية في الوثب الطويل.

وسالي جمال ابراهيم الحاصلة علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، سماح عبد الله حمد الحاصلة علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، نغم ابراهيم ابو العنين الحاصلة علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، مصطفي عمر مكرم الحاصل علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، أدهم عبده قابيل الحاصل علي الميدالية البرونزية في كرة السلة، محمد ابراهيم مطاوع الحاصل علي الميدالية البرونزية في كرة السلة.