مدير مجمع الشفاء بغزة: جيش الاحتلال ينتشر بعدد من مباني المستشفى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور الدكتور محمد أبوسلمية، أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتنشر بعدد من مباني المستشفى.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن مدير مجمع الشفاء الطبي، موضحًا أن أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها.

وفي وقت سابق، كذّب مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بوجود ممر لحركة حماس أسفل المستشفى، داعيًا الجهات الدولية من الصليب الأحمر أو أي جهة بتفتيش المجمع وفي حال وجدوا شيئًا فليقوموا بقصفه.

وكانت قوات الاحتلال، قد أبلغت فجر اليوم، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، بنيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، وسادت حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى، بعد اعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.

ويضم مجمع الشفاء الطبي نحو 650 مريضًا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، بالإضافة لنحو 500 من الكوادر الطبية، ووجود من 4 إلى 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود.