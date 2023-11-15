الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ على ممتلكات الدولة ببورسعيد

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة،  حيث واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي زراعية  بجمعية نور الإسلام الزراعية بمساحة ٦٩٠م٢ بجنوب بورسعيد التابعة لمديرية الزراعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد  محافظ بورسعيد، أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة.  

وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتًا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة؛ لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.

حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد

حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد
حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد
حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد
حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد
حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد
حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد
حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد
حملة إزالة تعديات على ممتلكات الدولة ببورسعيد
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