أمين تنظيم "حماة الوطن": انطلاق المؤتمر الجماهيري للحزب من الإسكندرية اليوم

يشارك وفد من حزب حماة الوطن في افتتاح مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم بمحافظة الإسكندرية، بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، على أن يعقبه مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا ينظمه الحزب بحضور قيادات الحملة وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن حزب حماة الوطن يرى أن الرئيس السيسي هو الشخصية الأنسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، كونه قيادة واعية قادر على حفظ الأمن القومي للبلاد، فضلًا عن استكمال خطط التنمية بربوع الجمهورية.

الدولة المصرية بحاجة لقيادة واعية رشيدة

ودعا العطيفي المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل استكمال مشوار البناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بحاجة لقيادة واعية رشيدة من أجل إدارة الملفات الخارجية بحكمة، وهو ما تقوم به القيادة السياسية من أجل حماية الدولة المصرية من أية مخططات خارجية، والتي آخرها المخطط الصهيوني بتهجير الفلسطينيين لسيناء والاستيلاء عليها لصالح تمكينهم من الأراضي المقدسة بفلسطين.

وأضاف العطيفي: “بات دور مصر جليًا وواضحًا من أجل الحفاظ على حقوق الأشقاء في فلسطين، وهو الدور الذي تلعبه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المنطقة لتعاد مكانتها الإقليمية بفضل فخامة الرئيس”.

ورحب حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي الثاني اليوم، بأن المرشح الرئاسي وجّه بتخفيض الدعاية الانتخابية في ظل ما تشهده البلاد من ظروف استثنائية.

وأكد الحزب استجابته لدعوة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بتوجيه التبرعات التي كان من المقرر تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات مؤسسات المجتمع المدني، وبينها "حياة كريمة"، لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة، ودعمًا لفلسطين.