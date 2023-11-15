قطف "قرنين فول" ينتهي بمبيض محارة للسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل جاره بالأرض الزراعية بسبب قيام نجله بقطف "قرنين فول" من حقله بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3847 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 223 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "سعيد ع "، مبيض محارة، مقيم الرملة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وليد محسب، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه، وأعد لتنفيذ مآربه السلاح الأبيض " تالى الوصف"، وما أن ظفر به بأرضه الزراعية حتى أشهر سلاحه الأبيض فى وجهه موجهًا له طعنة استقرت بصدره فحاول المجنى عليه دفعه من كتفيه والفرار من بطشه، فلم يمهله ذلك موجها له عدة طعنات بأجزاء متعددة بجسده محدثًا به الإصابات الجسيمة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.