الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سائق قتل صاحب كشك اعترض على ركن توك توك بأكتوبر

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس سائق قتل صاحب كشك لاعتراضه على ركن توك توك أمام محله بأكتوبر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المتوفى و3 أشخاص)، طرف ثان (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بسبب قيام الطرف الثاني بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثاني على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة حبس سائق قتل صاحب كشك

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