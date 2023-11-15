"الرقابة النووية" تنظم لقاءً تعريفيًا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر

شارك رامي عفيفي، كبير مسؤولي التواصل الخارجي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في لقاء تعريفي بمكتبة مصر العامة عن دور الهيئة والتعريف بنشاطها، وذلك في حضور قيادات الإدارة التعليمية بمحافظة الأقصر وموجهي ومشرفي المدارس والذي بلغ حوالي ٢٣٠ بالمرحلة الثانوية والإعدادية من المدارس التالية:

١- مدرسة أرمنت الثانوية بنات

٢- مدرسة إسنا الثانوية

٣- مدرسة الصنايع الميكانيكية

٤- مدرسة السيدة عائشة الإعدادية

٥- مدرسة الثانوية العسكرية

٦- مدرسة خالد بن الوليد

٧- مدرسة أرمنت الصناعية بنات

٨-مدرسة الشهيد سيد زكريا الثانوية المشتركة

٩- مدرسة القرنة الاعدادية الثانوية بنات

١٠- العامرية الثانوية المشتركة

١١-المطاعنة الثانوية المشتركة

وتوجه الطلبة والطالبات في العديد من الاسئلة لممثل الهيئة، كما تم عرض فيديو تعريفي يوضح دور الهيئة وأهم ما تملكه من إمكانات.