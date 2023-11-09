"الرقابة النووية والإشعاعية": تحية إعزاز وتقدير إلى قضاة مصر الشرفاء

التقى د.سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الخميس، المستشار محمد مرشد رئيس نادي قضاة بورسعيد وأعضاء النادي، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وذلك بقاعة المستشار عبدالله أبو هاشم خلال الندوة التثقيفية المنعقدة بمقر النادي حول" دور الهيئة في تنظيم ورقابة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية "، وذلك في إطار خطة الهيئة في التواصل مع الجمهور للتعريف بدورها المنوط بها بموجب قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.

واستُهل اللقاء بكلمة ترحيب من المستشار محمد مرشد رئيس نادي قضاة بورسعيد إلى وفد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة د.سامي شعبان رئيس الهيئة، حيث أشاد بالدور المميز الذي تقوم به الهيئة في خدمة المجتمع، وأعقبها كلمة الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد التي أكد خلالها على أهمية الدور الذي تؤديه هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ولاسيما دورها في ضمان أمن وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات، كما أثني سيادته على حرص هيئة الرقابة على توعية وطمأنة الجمهور.

وفي كلمة رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي عبر فيها عن ترحيبه بالحضور، وعن مدى اعتزازه بتواجده ووفد الهيئة المرافق له بنادي قضاة بورسعيد والذي كانت مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق ويمثل نموذجًا فريدًا للوطنية والموضوعية والنزاهة والحيدة، جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية المنعقدة بالتعاون مع مجلس إدارة النادي برئاسة معالي المستشار محمد مرشد وتحت إشراف لجنة العلاقات العامة بالنادي برئاسة المستشار محمد الصواف بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بالهيئة ممثلة في الأستاذ محمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وذلك للتعريف بالهيئة، ودورها المنوط بها، وما حققته الهيئة من إنجازات على غرار أفضل التجارب الدولية في المجال الرقابي خاصة في مجال نظام الإدارة المتكامل، بالإضافة الى عرض أهم ما تضمه الهيئة من معامل على أعلى مستوى، كما تم الحديث أيضًا عن الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة، ولا سيما أن اللقاء منعقد داخل نادي القضاة مع أعضاء النادي من القضاة، وأعضاء النيابة العامة ببورسعيد، والذي شهد المزيد من استفسارات السادة الحضور والتي برهنت على مدى التفاعل داخل اللقاء. كما توجه رئيس الهيئة بخالص الشكر والتقدير إلى معالي المستشار الجليل محمد مرشد رئيس النادي على استضافة الندوة وعلى جهود سيادته ومجلس الإدارة داخل النادي.

شارك في الندوة السفير مجدي راضي مستشار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتعاون الدولي والإعلام، والمستشار عمر أبو الفتوح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار القانوني للهيئة وعضو مجلس الإدارة، وتامر قمرة رئيس إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، وماريان يوسف مدير مكتب رئيس الهيئة، وسارة حجازي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومحمود جودة كبير اخصائي العلاقات العامة بالهيئة