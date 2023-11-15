اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق دير البلح فى غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أنباء عن اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق دير البلح في غزة.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق من خلال الاحتلال والعدوان والحلول العسكرية والأمنية، بل من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين.

وقال، خلال كلمته في ذكرى "إعلان الاستقلال"، ونقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "إعلان الاستقلال الذي نعيش ذكراه اليوم كان قرارًا وطنيًا فلسطينيًا توجت به منظمة التحرير الفلسطينية عقودًا من النضال الوطني من أجل حماية الوجود الوطني الفلسطيني، وتثبيت الهوية والشخصية الفلسطينية لشعبنا وقضيتنا".