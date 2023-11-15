الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الفلسطينى: لن نتوقف عن النضال الوطنى حتى نحقق حريتنا واستقلالنا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق من خلال الاحتلال والعدوان والحلول العسكرية والأمنية، بل من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين.

قرار فلسطيني 

وقال، خلال كلمته في ذكرى "إعلان الاستقلال"، ونقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "إعلان الاستقلال الذي نعيش ذكراه اليوم كان قرارًا وطنيًا فلسطينيًا توجت به منظمة التحرير الفلسطينية عقودًا من النضال الوطني من أجل حماية الوجود الوطني الفلسطيني، وتثبيت الهوية والشخصية الفلسطينية لشعبنا وقضيتنا".

وتابع: "شعبنا الذي قرر بنضاله وتضحياته أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، وحاملة لوائه الوطني، وحارسة حلم الاستقلال والعودة والدولة، وسيظل شعبنا ونحن معه وبه، على هذا الثبات، متسلحًا بالقرار الوطني المستقل، حتى تتحقق كل آمال شعبنا وتطلعاته الوطنية، بتجسيد إعلان الاستقلال واقعًا وطنيًا وسياسيًا على أرض فلسطين".

وواصل: "لقد قلنا للعالم طويلًا، وسنظل نؤكد ذلك دائمًا أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق من خلال الاحتلال والعدوان والحلول العسكرية والأمنية، بل من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين، ولقد أصبح العالم اليوم أكثر وعيًا وأكثر قناعة بذلك، ونحن لن نتوقف عن النضال الوطني حتى نحقق حريتنا واستقلالنا ودولتنا.. والاحتلال حتمًا إلى زوال".

والاحتلال القدس حلم الاستقلال اعلان الاستقلال الرئيس الفلسطيني

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