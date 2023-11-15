الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار بشأن 9 متهمين سرقوا مليون جنيه من تاجر أقمشة فى أطفيح

ضبط متهمين
ضبط متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 9 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

وكانت قد فتحت جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة في تعرض تاجر أقمشة لسرقة مبلغ مليون و150 ألف جنيه، بمنطقة أطفيح في الجيزة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال تاجر أقمشة- مقيم بساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى "مليون و150 ألف جنيه" وفروا هاربين.

أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 10 أشخاص وضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارة " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المسروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاضي المعارضات التحقيقات أطفيح تاجر أقمشة سرقة مليون جنيه

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