الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير نفسي وتربوي: الدولة واجهت المخاطر التي أحاطت بمصر.. وعلينا الاختيار الموفق للرئيس القادم (فيديو)

أحمد سلامة
أحمد سلامة

قال الباحث الدكتور أحمد سلامة، الخبير في العلوم النفسية والتربوية، إن المصريين عليهم ضرورة الاختيار الموفق في اختيارهم للرئيس القادم خلال انتخابات الرئاسة 2024 المُزمع إجراؤها الشهر القادم.

وأضاف "سلامة" لـ"الدستور" أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت في الفترة الماضية أن تواجه الكثير من المخاطر التي كانت تُحيط بمصر من كافة الجهات، ونجحت في إحباطها؛ مُطالبًا الناخبين بضرورة الاختيار الموفق والصحيح لرئيسهم القادم.

 

موعد انتخابات الرئاسة  2024

وحسبما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات؛ فإنه في التاسع والعشرون من نوفمبر، سوف تتوقف الحملات الانتخابية، وبدء الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت فعليًا للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر. 

وبالنسبة للانتخابات داخل حدود البلاد، فإنها سوف تتوقف الحملات الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي للمصريين في الداخل يوم 8 ديسمبر، على أن يبدأ المصريون في كافة محافظات الجمهورية في انتخاب رئيسهم في العاشر من ديسمبر، حيث تفتح لجان الانتخابات أبوابها لمدة ثلاثة أيام، تنتهي يوم 12 ديسمبر، ثم تبدأ بعدها عمليات الفرز حيث من المقرر أن ينتهي الفرز في اليوم التالي لانتهاء الانتخابات (13 ديسمبر)، على أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تلقي الطعون في قرارات اللجنة العامة يوم 14 ديسمبر، من المقرر البت في الطعون المقدمة يومي 15 و16 ديسمبر.

إعلان النتيجة

وحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا لانتخابات، فإن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سوف يكون في الثامن عشر من ديسمبر، ويعقبها استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في التاسع عشر من ديسمبر، بينما يبدأ تقديم الطعون وقيدها في جداول المحكمة الإدارية يومي 19 و20 ديسمبر.

وفي الرابع من يناير، يبدأ الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج لجولة الإعادة، ثم يعقبها بدأ الانتخابات في جولة الإعادة للمصريين بالخارج بداية من 5 يناير حتى 7 يناير.

وتبدأ جولة الإعادة للمصريين في داخل البلاد يوم 8 يناير لمدة ثلاثة أيام، حيث تنهي يوم 10 يناير، ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 16 يناير.

الرئيس انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 موعد الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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