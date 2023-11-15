بمشاركة وزارة السياحة.. انطلاق معرض "COTTM" في الصين

انطلقت اليوم الأربعاء بمشاركة القطاع السياحى المصري، فعاليات الدورة 16 لمعرض السفر والسياحة الخارجية في الصين «COTTM»، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري.

وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي والقطاع الخاص ويمثله الغرف السياحية، منها غرفةالفنادق والمنشآت السياحية والاتحاد العام للغرف السياحة، كذلك عدد من الشركات السياحية المتخصصة في السوق الصيني.

استراتيجية الدولة للترويج والتسويق للمقصد المصرى فى الصين

وأكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن الوزارة تعمل على العديد من المحاور المختلفة لتنشيط حركة السياحة في مختلف الأسواق، ضمن استراتيجية الدولة للترويج والتسويق للمقصد المصري في الصين، خاصة في ظل الاهتمام بالسوق الصينية التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة خلال الفترة القادمة.

وأكد عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الفترة القادمة ستشهد حملة ترويجية خاصة في السوق الصيني بهدف زيادة الحركة السياحية القادمة للمدن المصرية الموسم المقبل.

وأوضح القاضي أن الحملة المقرر إطلاقها بالسوق الصيني تأتي بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض «COTTM»، حيث سيتم تنظيم زيارات تعريفية لعدد من الصحفيين والمدونين الصنيين «البلوجرز» المهتمين بالسياحة، كذلك سيتم الاستعانة بهم في الترويج للمقاصد المصرية خاصة الشخصيات التي تتمتع بمتابعات عالية على وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق للمقصد المصرى وتشجيع مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.

ومؤخرا، عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اجتماعا مع ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأكدت نائب الوزير اهتمام الوزارة بالسوق الصينية وحرصها على العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصرخاصة في ظل شغف السائح الصيني بالمقصد المصري ولا سيما الحضارة والآثار المصرية القديمة، مشيرة إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء بشكل أكبر وأشمل على التنوع الغني والفريد في المنتج السياحي المصري وإبراز التطور الذي تشهده السياحة المصرية التي تجذب إليها مختلف شرائح السائحين نظرا لقدرتها على تلبية رغباتهم.

