الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم دمياط تعلن نتيجة مسابقة "أصدقاء بيت العائلة النموذجية"

نتيجة مسابقة أصدقاء
نتيجة مسابقة أصدقاء بيت العائلة النموذجية بدمياط

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، نتيجة مسابقة جماعة "أصدقاء بيت العائلة النموذجية" للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة والتي أُقيمت بقاعة مصادر التعلم بالمديرية تحت إشراف التوجيه العام للتربية الاجتماعية للعام الدراسي  ٢٠٢۳ - ٢٠٢٤.

وهنأ وكيل الوزارة، المدرسة الفائزة بالمركز الأول المرحلة الابتدائية مدرسة فارسكور الرسمية للغات الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية وتلاميذها محمد نادر محمد محمد كناسه ووديع إسحق إبراهيم متري إبراهيم.

كما هنأ وكيل الوزارة، المدرسة الفائزة بالمركز الأول من المرحلة الإعدادية، مدرسة خالد بن الوليد، الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية وطلابها فاطمة محمد محمد السيد مشعل، وميرنا عماد سمير حلمي صالح.

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تمنياته لهم بدوام التوفيق والتميز وعن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية وإيناس عبدالخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية، وعلاء ناشد، موجه عام التربية الاجتماعية، وهالة مردان، مدير التربية الاجتماعية، ورابحة السيد، موجه عام الاتحادات الطلابية، وهالة سرحان، مدير مكاتب الخدمة المدرسية.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط دمياط 155 مشروعا تعليميا أحداث دمياط

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