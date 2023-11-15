حقيقة عودة محمد شريف مجددا للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة عودة محمد شريف هداف الأهلي السابق ونادي الخليج السعودي الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2024.

شوبير يعلنها: «كان 2024» يمنع محمد شريف من العودة للأهلي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: "عودة محمد شريف مجددا للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، ستكون صعبة جدا".

وأضاف: "هناك سببين يمنعا الأهلي من إعادة مهاجمه السابق، الأول المقابل المادي الضخم الذي سيدفعه مسئولوه لشريف".

وأوضح شوبير: "الأهلي عندما وافق على رحيل محمد شريف للخليج السعودي، كلف خزانة النادي الأحمر الكثير من الأموال، يجب دفعها للاعب حالة عودته مجددا".

وواصل: "السبب الثاني هو رغبة محمد شريف نفسه في استمرار تجربته بالدوري السعودي، خاصة أنه يتواجد بشكل أساسي في تشكيلة الخليج".

وأكمل شوبير: "شريف ليس لديها مانع من العودة للأهلي مجددا الفترة المقبلة، بشرط التواجد بشكل أساسي في تشكيلة المارد الأحمر وليس الجلوس على مقاعد البدلاء".

وأشار شوبير إلى أن عودة محمد شريف للأهلي خلال شهر يناير المقبل مستبعدة، لأن اللاعب هدفه الأساسي التواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول، خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية يناير (2024).

وارتبط اسم محمد شريف مهاجم وهداف الأهلي السابق ونادي الخليج السعودي الحالي، بالعودة مجددا إلى الدوري المصري خلال شهر يناير المقبل، وتحديدا عبر بوابة ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأردف: "المدرب السويسري مارسيل كولر، يرفض ضم أي مهاجم جديد للأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى في حالة عدم توفيق المهاجم صلاح محسن الآن".

وزد شوبير: "كولر يرى أن عودة كهربا على المستوى المحلي، سيكون بمثابة إنقاذ عاجل لأزمة المهاجم داخل الفريق، عقب انتهاء فترة إيقافه الذي يتبقى عليه مباراة واحدة فقط".

واختتم قائلا: "أما على المستوى الإفريقي كهربا متواجد بشكل أساسي، ولاتوجد مشكلة بخصوص الفرنسي موديست، فهو يعمل على تطوير مستواها بشكل مستمر".