الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تأثير تعاطي المخدرات على التعليم".. ندوة توعوية بـ"تجارة سوهاج"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت كلية التجارة بجامعة سوهاج، ندوة توعوية بعنوان "لا للمخدرات"، بهدف توعية الطلاب بالآثار الكارثية لتعاطي المخدرات وتأثيرها على العملية التعليمية، وآليات تطبيق القانون الجديد الذي ينص على فصل المتعاطي للمواد المخدرة، وذلك بحضور كلًا من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد الصغير عميد الكلية، والدكتور إبراهيم محمد عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالمدرج المركزي بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية نجحت في ملف مواجهة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان من خلال تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة، بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية.

وأضاف النعماني أن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تهدد الأمن القومي، ومسئولية مكافحتها تقع على عاتق الجميع وليس منا من هو خارج المسئولية، لذا تنفذ الجامعة سلسلة من الندوات التوعوية لطلابها عن خطر الإدمان، وما يمكن أن يتسبب فيه من جرائم بشعه في حق نفسه، وأسرته ومجتمعه ودينه.مؤكدًا أن الخلل والتفكك الأسرى يعد عاملًا رئيسيًا فى تلك الأزمة.

الندوة تناولت التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وأوضح الدكتور محمد الصغير، أن الندوة تناولت العديد من المحاور ومنها، التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والخدمات التي يقدمها المركز، والتعريف بأنواع المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

وذكر الدكتور إبراهيم محمد أنه حاضر بالندوة كلًا من الدكتور ندا عبدالمحسن محمد، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب ومنسقة الجامعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وسيد سباق رئيس وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة.

الجدير بالذكر أنه بنهاية الندوة تم الرد على جميع الاستفسارات من الطلاب التي تضمنت التعريف بأسباب لجوء البعض إلى المخدرات وكيفية الحماية من مخاطر المخدرات، وخطوات التعافي منها.

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