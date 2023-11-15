الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 24 ألف لتر سولار حمولة أول شاحنة وقود إلى غزة

أول شاحنة وقود إلى
أول شاحنة وقود إلى غزة

كشفت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن حمولة شاحنة الوقود التي دخلت من معبر رفح البري إلى قطاع غزة، تحتوي على 24 ألف لتر من السولار، وسيتم استخدامها في تشغيل سيارات أونروا.

وفي وقتٍ سابق، أكد الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الحاجة الضرورية والماسّة لضمان وصول الوقود والمساعدات الطبية بشكل آمن وعاجل إلى مستشفيات غزة.

وقال حنجل، في مداخلة هاتفية مع القناة "الأولى"، اليوم الأربعاء: "إن الأوضاع الراهنة داخل المراكز الطبية ومستشفيات غزة صعبة للغاية وكارثية في ظل عجز كل الكوادر الطبية في تقديم خدماتها للمرضى والجرحى، بسبب نقص المستلزمات والأدوية وانقطاع الكهرباء عن الأجهزة جراء نفاد الوقود المشغل لها".

وأشار إلى انقطاع الاتصال بشكل كامل مع الكوادر الطبية في مستشفى الشفاء عقب ورود أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، المستشفى الذي يعد من أكبر المراكز الطبية داخل غزة، موضحًا أن المرضى والجرحى والنساء الحوامل هم الأكثر تضررًا من الأحداث الراهنة في القطاع.

وحذّر من عواقب وخيمة جراء خروج مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع عن الخدمة نتيجة توقف المولدات الكهربائية، مما يهدد حياة الجرحى والمرضى للخطر والموت البطيء.

شاحنة الوقود غزة أونروا

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