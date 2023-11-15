سيدة تطلب نفقة بناتها: بيجري ورا الستات ومنع عني المصاريف

«أنا أم لأربع بنات وكلهم أعمارهم متقاربة وبيتعلموا وبياكلوا وبيشربوا.. طليقي طلب يرجعني لعصمته وبعد ما اتنازلت عن القضايا تهرب مني».. بهذه الكلمات روت «فايزة. م»، 42 سنة، مأساة رجوعها لـ محكمة الأسرة لاختصام طليقها.

فايزة تروي مأساتها

على سلالم محكمة زنانيري وقفت السيدة «فايزة. م»، في مقتبل العقد الخامس من العمر تنتظر دورها في كشف المحكمة حتى تدخل لتجدد طلبها أمام القاضي برغبتها في تحديد مبلغ نفقة لأطفالها الأربعة لأن جميعهم أصغر من السن القانوني ويتعلمون في المدارس.

وسردت السيدة تفاصيل مأساتها قائلة: «منذ ما يقرب من 15 عامًا تزوجت من نجار في منطقة شبرا مصر وعلى فراش الزوجية رزقني الله منه بأربع بنات في مراحل تعليمية مختلفة وعقب مرور ما يقرب من 12 عامًا وجدت تغيرًا في سلوكه وأخلاقه».

اتنازلت عن القضايا

وتابعت: «علمت عقب ذلك بأنه على علاقة بسيدة أخرى وبدأت اتجاهل الأمر حتى تفاجأت به مرة عن مرة يمنع عني مصاريف البيت ويجور على حق بناته فطلبت منه أن يكف عن سوء أخلاقه وجريه وراء السيدات حتى لا تترك له المنزل، ولكنه كان يريد ذلك أن تترك له المنزل».

وقالت السيدة إنها استنجدت بأقاربه وعائلته الذين عقدوا جلسة أفادوا فيها أن البيت للبنات وأمهم وبسبب هذا الحكم قرر أن يطلقها وينفصل عنها وترك لها البيت ولكن مع مرور الوقت ضاق الحال ولم تجد مصدر دخل بسبب امتناعه عن دفع مصاريف شهرية لبناته فقررت إقامة دعاوي نفقة ضده.

ولكن عقب تراكم الأحكام عليه لعدم تنفيذه تفاجأت به يعود ويطلب منها أن تعود لعصمته وعندما وافقت طلب منها التنازل عن القضايا حتى يعود لها وعندما وافقت وتنازل تهرب منها، وهذا ما دفعها لإقامة دعاوى نفقة أخرى.