اخر اخبار حرب غزة اليوم.. اقتحام مجمع الشفاء واستشهاد العشرات جراء القصف

في اليوم الـ40 للعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه.

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وطالب قوات جيش الاحتلال جميع المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي التجمع بوسط ساحته الشرقية تمهيدا لعملية إخلاء المجمع.

كما وضع جيش الاحتلال كاميرات تعرف على الوجه وبوابات إلكترونية.

جيش الاحتلال لم يجد دليل علي وجود المقاومة

وصرح المدير العام للمستشفيات في غزة، الدكتور محمد زقوت، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبني الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء، وفتشت قبو المستشفى، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال لم يجد أي دليل على وجود المقاومة.

وأضاف أن الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر، الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء، مؤكدًا أنه لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال المجمع.

طائرات الاحتلال تطلق النار علي أي شئ متحرك

صرح رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، عدنان البرش، اليوم الأربعاء، أن الطائرات المسيرة للاحتلال تطلق النار على أي شيء متحرك داخل المستشفى وبالقرب من النوافذ.

وفي السياق ذاته، صرح مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، بأن هناك أكثر من 250 جريحا في الطابق الأول من قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء وضعهم سيء جدا.

استشهاد العشرات صباح اليوم في غزة

كما استشهد 29 فلسلطينيا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

كما ارتقي 4 شهداء في قصف استهدف منزلا مجاورا لمركز إيواء في مخيم جباليا، وأصيب العشرات بجروح.

وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من النتائج الكارثية داخل مجمع الشفاء

فيما استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قصف واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المنشآت الصحية والمشافي في قطاع غزة.

وأكدت الكيلة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمستشفى الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، وحمّلت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المستشفى.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي داخل مستشفى الشفاء الطبي.