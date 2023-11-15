محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بالمحافظة

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير أعمال اللجنة، وآخر التطورات في عدد من ملفات عمل لجان الأمومة والطفولة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء وأعضاء اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة ببورسعيد.

واستعرض المحافظ مع مسئولي وحدة الأمومة والطفولة بالمحافظة الإجراءات التنسيقية لتطوير منظومة عمل اللجان المشكلة لحماية الطفولة والأمومة، وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور اللجان في احتواء الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم من خلال التنسيق بين الجهات القائمة على عمل لجان حماية الأمومة والطفولة بالمحافظة، وتوزيع المهام بالشكل الأمثل لضمان تحقيق مستوى أفضل لرعاية الأطفال.

اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد

اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد

اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد

اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد

اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد