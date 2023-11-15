الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بالمحافظة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير أعمال اللجنة، وآخر التطورات في عدد من ملفات عمل لجان الأمومة والطفولة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء وأعضاء اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة ببورسعيد.

واستعرض المحافظ مع مسئولي وحدة الأمومة والطفولة بالمحافظة الإجراءات التنسيقية لتطوير منظومة عمل اللجان المشكلة لحماية الطفولة والأمومة، وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور اللجان في احتواء الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم من خلال التنسيق بين الجهات القائمة على عمل لجان حماية الأمومة والطفولة بالمحافظة، وتوزيع المهام بالشكل الأمثل لضمان تحقيق مستوى أفضل لرعاية الأطفال.

اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد

اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
اجتماع اللجنة العامة لحماية الأمومة والطفولة بمحافظة بورسعيد
محافظ بورسعيد الغضبان إدارة الأمومة والطفولة منظومة لجان أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

أهالي بورسعيد يشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثالثة لمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

تداول 769 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش خلال الربع الأول من 2023 - 2024

محافظ بورسعيد يبحث مع رجال الأعمال الموريتانيين سبل التعاون التنموي

محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ مجمع الصناعات الثالث (صور)

محافظ بورسعيد يستعرض خطة صيانة وتطوير عدد من المدارس

السجن 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة في بورسعيد

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سر قذائف 155 ملم وطلبات قائد إسرائيلى كبير.. وثيقة مسربة من البنتاجون (تفاصيل)

مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر

الإيكونوميست: نتنياهو يواجه مأزقا فى حرب غزة

سعر طن الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الأربعاء 15-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم