الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مساعدة وزير الخارجية الأمريكى تزور الشرق الأوسط

باربرا ليف
باربرا ليف

 تزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف، منطقة الشرق الأوسط  لمناقشة تطورات الأوضاع الفلسطينية-الإسرائيلية.

الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

ووفقا لما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء:  أنه من المقرر أن تلتقي باربرا ليف  خلال جولتها الشركاء الإقليميين لمناقشة الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان عدم تكرار هذه الأزمة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجلاء الرعايا الأجانب وضمان العودة الفورية والآمنة لجميع الرهائن. 

وأضافت الخارجية الأمريكية: أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ستترأس وفدا يضم كبار المسئولين إلى إسرائيل والخليج العربي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين، حيث ستشارك الدبلوماسية الأمريكية في مؤتمر حوار المنامة في دورته التاسعة عشرة، والذي سيعقد في الفترة 17إلى 19 نوفمبر لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي وتبادل الاستجابات السياسية.

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وسبق وقالت إزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تقود جهود تنسيق وزارة الخارجية للاستجابة الإنسانية الأمريكية في غزة، إن بلادها ممتنة لمصر فيما يتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة.

التصعيد فى غزة 

وأضافت إزرا زيا، في مؤتمر صحفي مصغر عقدته في السفارة الأمريكية بالقاهرة: جئت اليوم إلى القاهرة وأجريت سلسلة من المناقشات الممتازة مع الشركاء الرئيسيين في وزارة الخارجية، وكذلك الهلال الأحمر المصري، وشركاء وكالات الأمم المتحدة، وبالنيابة عن الولايات المتحدة نحن ممتنون للغاية إلى الحكومة المصرية على الدور الحيوي والاستثنائي الذي تلعبه لضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين في غزة، وكذلك لمساعدة المواطنين الأجانب، بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون، الذين يعبرون بأمان إلى مصر وخارجها، وببساطة، لم يكن بوسعنا القيام بهذا العمل دون القيادة المصرية.

باربرا ليف وزير الخارجية الامريكي اذاعة الشرق الأدني الحرب غزة

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