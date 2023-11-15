الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسي سابق: مصر لعبت دورا كبيرا في تغيير الرأي العام الغربي تجاه غزة

حسين هريدي، مساعد
حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لعبت دورا كبيرا في تغيير الرأي العام الغربي، لافتا إلى أن هذه الفترة هي مرحلة عصيبة في تاريخ القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الدبلوماسية القوية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول، ساهمت في تغيير الرأي العام الغربي، والتي بدأت بالمؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ثم كلمته بالقمة العربية، ومشاركته بالقمة العربية الإسلامية.

العناصر الحاكمة في الموقف المصري ورقة ضاغطة على الرأي العام الغربي 

وتابع أن كل هذه المواقف حددت الرؤية المصرية والعناصر الحاكمة، وكلها بدأت تدخل في الخطاب الأمريكي والغربي، والتي تضمنت كل ماهو إنساني وأمني وكل ماهو يتعلق بمصر، والحل السياسي للأزمة الفلسطينية في حل الدولتين. 

وأكد أن هذا الموقف المصري أصبح أحد سمات الموقف الغربي، مؤكدا أن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن أعرب خلال كلمته بالأربعاء الماضي في طوكيو، عن  الموقف الذي يتفق فيما جاء بالطرح المصري للقضية الفلسطيينة منها رفض التهجير القسري.

وأوضح حسين هريدي، أن الخطاب الأمريكي الغربي، بدأ يؤكد على تلك العناصر الحاكمة في الخطاب المصري، مشيرا إلى أن القمة العربية الإسلامية نفسها خصصت فقرة في بيانها الختامي وهو توجيه الشكر للدولة المصرية على كافة الجهود المقدمة.

مصر فلسطين القضية الفلسطينية الرأي الغربي الجهود المصرية

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